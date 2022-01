Gatell será investigado por negligencia y podría terminar en la cárcel: Abogado

enero 20, 2022

Redacción/Xalapa.- El abogado Javier Coello Trejo, platicó para En Contacto sobre la orden que dio un juez de la suprema corte de investigar al subsecretario Hugo López Gatell en su desempeño durante la pandemia.

“Se presentó una denuncia contra el Dr. Hugo López Gatell por la omisión y negligencia y probable participación de comisión por omisión de homicidio como promotor de la salud… una de sus obligaciones es proteger la salud de los mexicanos… cosa que no hizo porque desde Enero del 2020 se tuvo conocimiento de esta pandemia… se avisó y el doctor no cumplió con sus obligaciones e incluso llegó a prohibir a los hospitales privados que hicieran pruebas covid, prohibió a los gobernadores hacerlas, hubo casos donde lo disfrazaba como neumonía atípica… decir que no servía para nada el cubrebocas… obviamente hay pruebas de todo esto y finalmente se ordena que se vuelva a hacer una audiencia de impugnación hecha ayer y el juez determina que la fiscalía general de la república debe investigar a fondo estos hechos”, aseguró.