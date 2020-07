Gato interrumpe transmisión de sacerdote para robar leche y se vuelve viral

Inglaterra/Debate. La pandemia de Covid-19 ha obligado a millones de personas a detener sus actividades, incluidas las iglesias, por esa razón algunos sacerdotes han optado por ofrecer la palabra de dios por medio de las redes sociales, realizando transmisiones en vivo o publicando ceremonias pregrabadas.

Tal es el caso del sacerdote Roberts Willis, dirigente de al catedral de Canterbury, en Inglaterra, sin embargo, recientemente ocurrió algo en una de sus pláticas en vivo que lo volvió viral en Internet.

Resulta que el reverendo se encontraba dando una plática a todos los feligreses cuando de pronto apareció su gato para robar toda la atención.

El felino subió a la mesa que estaba a sus espaldas y sin pena alguna comenzó a robar la leche que estaba en un recipiente, acto que el sacerdote no se percató hasta después de unos minutos.

Lo mas curioso fue la divertida forma en la que el gato bebía el liquido, pues metía su pata a la taza y posteriormente la lamía. Esta situación generó miles de risas y comentarios en Internet por parte de los internautas, quienes quedaron completamente enamorados del gatito.

Cheeky cat helps itself to some milk during morning prayer pic.twitter.com/F8NjHTLTEM