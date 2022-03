Gente de Xalapa, Xico y Teocelo abandonan a sus mascotas en Coatepec

marzo 21, 2022

Juan David Castilla/Coatepec.- Defensores de animales detectaron que pobladores de Xalapa, Xico, Teocelo y otros municipios han abandonado perros en Coatepec.

De acuerdo con Jerónimo Sánchez Reyes, integrante de la iniciativa Coatepecanes, ha crecido la población de animales en situación de calle por la problemática mencionada.

“Desgraciadamente nos estamos viendo en un fenómeno en el que vienen de Xalapa, Xico y Teocelo a abandonarlos aquí, entonces, no podemos controlar eso sin el respaldo de las autoridades”, expresó.

El Pueblo Mágico de Coatepec, ubicado a diez kilómetros de Xalapa, aún carece de un reglamento de protección animal. Los activistas han solicitado su creación a pasadas administraciones municipales, sin obtener respuesta.

“Hemos tenido evidencia, hemos tenido todo para hacer una denuncia pero no tenemos en Coatepec un reglamento de salud animal y no tenemos el respaldo de las autoridades para que digan: lo que hiciste está penado. Cuando haces una denuncia al municipio te mandan a la Fiscalía y para la burocracia no todos somos tolerantes, es muy tardado para que se haga justicia para un animalito abandonado”, añadió Sánchez Reyes.

En la región capital se han registrado casos de maltrato animal en la vía pública, donde las mascotas son agredidos con piedras u otros objetos.

“Hay muchos casos de maltrato, no solamente es pegarle con un palo, también es no alimentarlo, no traerlo con su placa. Maltrato animal también es tenerlos en las azoteas sin refugio, tenerlos amarrados con correas muy cortas, tener su espacio sucio”, recordó Sánchez Reyes.

Cabe recordar que la Ley número 876 de Protección Animal para el Estado de Veracruz establece una pena de tres a cinco años de cárcel o multas a quienes atenten contra la vida de los animales.