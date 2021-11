Gente se rehúsa a usar cubrebocas en panteones de Veracruz

noviembre 2, 2021

Redacción/El Demócrata. Pese a que el protocolo de sanidad en los Panteones de Veracruz para las visitas durante la celebración de Día de Muertes indica el uso obligatorio del cubrebocas y no acudir con menores de edad, el director del Panteón Jardín de Veracruz, Alejandro Antonio Vera, reconoció que todavía hay “gente necia” que se rehúsa a utilizar el cubrebocas y que llega con actitud altanera.

Lamentó que tras 20 meses de vivir bajo estos mecanismos de cuidado mucha gente no los respete, sin embargo dijo que no tienen la manera de evitar su ingreso ya que la infraestructura del camposanto no permite mantener un cerco para evitar el ingreso de personas y tampoco cuentan con el personal suficiente.

“Les pedimos quede preferencia no traigan a los niños, pero muchas familias no tienen con quien dejarlos o simplemente no les importa las reglas. También hay personas que llegan sin cubrebocas y se les dice que tienen que portar uno y muchos se van a comprarlo y regresan, pero otros se ponen muy necios y se meten por la fuerza”, dijo.

A pesar de no tener una cifra exacta de los visitantes que han recibido durante el 1 y 2 de noviembre, Antonio Vera resaltó que este año desde las 7 de la mañana comenzaron a llegar los familiares que llevaron ofrendas a sus fieles difuntos.