Gerard Piqué anuncia su retiro del fútbol

noviembre 3, 2022

Gerard Piqué, defensa del F.C. Barcelona, publicó a través de redes sociales un video en el que anunció sus inesperado retiro de fútbol profesional.

En el clip que tiene dos minutos de duración, el jugador anunció que sábado será su último partido en el Camp Nou, justo cuando el Barça se enfrentará ante el conjunto del Almería.

“Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culer más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo”, afirma Piqué en el vídeo titulado ‘Culers, os tengo que contar una cosa’.

Más noticias: Timo Werner queda fuera del Mundial de Qatar 2022 por lesión

Asimismo, Gerard Piqué subrayó que después de su paso por el Barcelona, ya no jugará con ningún otro club. “He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será”, señaló.

“Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos, tal y como mi familia hizo conmigo”, puntualizó en su mensaje.

Gerard Piqué, quien tiene 35 años, dará por terminadas sus catorce temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó tras jugar con Manchester United (2004-08).