“Ghost Rider” hara duo con un personaje de Marvel

agosto 2, 2020

Redacción/Xalapa.- Después de múltiples fracasos, el personaje de Ghost Rider volverá a la pantalla grande de la mano de Marvel Studios.

Por mucho tiempo se había especulado que Robbie Reyes, quien le diera vida a Ghost Rider durante la cuarta temporada de ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’, sería el protagonista de la nueva cinta pero esos planes fueron desmentidos y todo parece indicar que será Keanu Reeves quien le traiga la fama a un personaje que a pesar de tener madera nunca ha conseguido reconocimiento.

De acuerdo con el portal We Got This Covered, Marvel Studios está buscando la forma de hacer la película de Ghost Rider en el universo marvel y contaría además con la participación de Deadpool.

A causa de la pandemia del coronavirus la nueva cinta no ha comenzado a ser filmada pero todo apunta a que en el 2022 volveremos a ver al motociclista fantasma en nuestros cines.