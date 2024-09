Gilda Cota conquista la plata para México en los Paralímpicos de París 2024

septiembre 5, 2024

La mexicana Gilda Cota conquistó este jueves la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024 tras quedar segundo en la final de impulso de bala F33. Con una marca de 7.89 metros, lograda en su quinto lanzamiento, la yucateca impuso además un récord de América y superó su mejor registro de 2023.

⇒ Gilda Cota, de 34 años, cumplió en París 2024 su debut paralímpico, en el Stade de France, en donde registró cinco intentos válidos por 7.85, 7.31, 7.28, 7.89 y 7.63 metros. El oro fue para Wu Quing, de China, con 7.98 metros, mientras el bronce fue para la rusa Svetlana Krivenok, con 7.74 metros.

“Estoy súper contenta, agradecida con mi cuerpo, con la gente que estuvo apoyando porque sí se pudo, sobre todo con mi cuerpo que hoy me permitió esta medalla de plata, ya que antes de viajar a París recibí un tratamiento tipo quimio, que obviamente te baja (el rendimiento), entonces veníamos batallando con las marcas, veíamos muy complicado el pelear por una medalla, pero hoy me levanté y dije lo tengo que hacer, y lo hicimos”, compartió Gilda Cota.

⇒ La campeona mundial en Kobe 2024 vivió una jornada llena de emociones que pudo externar hasta que concluyó su prueba y se supo ganadora del segundo lugar. Esta es la medalla número 12 para México en la justa paralímpica y la cuarta de plata hasta el momento.

“Estaba yo en shock porque cuando terminé de lanzar, levanté la cabeza y vi la magnitud del estadio, toda la gente y me dije, lo hiciste, te lo propusiste y lo lograste, fue algo maravilloso la verdad, mi pecho latía muy rápido, como que no me la creía y hasta que terminamos, me dijo mi entrenador, lo hiciste y fue como wow, soy medallista paralímpica”, resaltó la paraatleta.