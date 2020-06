Globero de la tercera edad pide apoyo para trabajar durante la contingencia

junio 7, 2020

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El cierre del Parque Juárez a consecuencia de la contingencia sanitaria del Covid-19 ha generado un duro impacto para los comerciantes que diariamente trabajan en este lugar para llevar el sustento a sus hogares, tal es el caso del señor Teodoro Gamino Atanasio quien desde hace más de 60 años se dedica a la venta de globos y quien desde hace ya varios meses no ha podido llevar a cabo su actividad.

Al respecto, explicó que debido a que actualmente cuenta con 79 años de edad, fue de los primeros comerciantes a los que se le pidió resguardarse para proteger su salud, sin embargo en estos momentos tiene la necesidad de trabajar para poder cubrir las necesidades básicas como es el pago de servicios y la alimentación tanto de él como de su esposa quien se encuentra enferma, sin embargo las autoridades le han negado la posibilidad de ingresar a sacar su mercancía para poder venderla en otra parte de la ciudad.

«Yo vendo globos y soy de la tercera edad, desde febrero no me han dejado trabajar, las ventas estaban muy bajitas y últimamente vendíamos uno, dos o tres globos y algunas figuritas que teníamos ahí, mis cosas están encerradas en el parque y no me dejan sacarlas para poder vender aunque sea en la calle, porque necesitamos vender ya que mi esposa está enferma y tenemos muchas necesidades», indicó.

Asimismo, señaló que desafortunadamente previo a la crisis de salud las ventas ya se encontraban bajas, sin embargo pese a ello todos los días salía con entusiasmo para poder lograr la mayor cantidad de ventas posibles, lamentablemente en estos momentos la situación se ha vuelto mucho más difícil, sobretodo porque al no poder sacar su mercancía del parte, se encuentra con las manos atadas y cada vez mayor necesidad.

Finalmente, lamentó que los apoyos otorgados por las autoridades sean insuficientes, razón por la que pidió tanto al ayuntamiento de Xalapa como al gobierno estatal que les permitan volver a trabajar y así poder ganar lo suficiente para adquirir los alimentos y medicamentos que necesitan.