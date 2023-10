Gloria Trevi es acusada de fraude fiscal por la UIF

octubre 3, 2023

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.

De acuerdo con el periódico Reforma, fuentes explicaron que la defraudación fiscal que le atribuyen a Gloria Trevi está relacionada con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A. de C.V. y del que no habría pagado el Impuesto Sobre la Renta.

La denuncia fue presentada por la UIF ante la FGR el 8 de septiembre de 2021 en contra de la cantante y actriz, así como a su esposo. Además, la UIF señala que las empresas de Trevi y Armando, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.

Por esto, la artista fue citada a comparecer en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte el próximo 23 de octubre a una audiencia inicial, aunque podrá asistir de forma virtual.

Ante las acusaciones la cantante dio a conocer un comunicado a través de sus redes sociales en donde asegura que ella se encuentra bien y luchará por defenderse a pesar de “las presiones que puedan poner” en México.

“NO RETIRARÉ LA DEMANDA CONTRA TV AZTECA. Quiero comunicarles el día de hoy a todos que estoy bien y luchando.Mientras más me peguen, más me defenderé, porque ya no soy esa persona que se dejó lastimar”.

“Así que la demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar”.

La intérprete aseguró que comparecerá ante las instancias jurídicas, bajo los términos de la ley, y dejó en claro que no es responsable de ninguna de las imputaciones legales de las que se le pueda acusar.

“En fechas próximas compareceré ante distintas instancias jurídicas, lo que haré bajo términos de ley. Quiero dejar en claro que, al día de hoy, no soy responsable de ninguna imputación legal, como muchos medios lo han estado afirmando”.