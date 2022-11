Gobernador asegura que el cierre de escuelas es mínimo

noviembre 9, 2022

Yhadira Paredes | Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez minimizó el cierre de escuelas por protestas de los profesores y profesoras estatales para exigir el pago de incremento del 1, 2 y 3 por ciento y retroactivo pendiente tras el anuncio en mayo pasado, pues aseguró solo están mal informados.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo estatal fue cuestionado por el cierre de escuelas desde el lunes pasado, a lo que señaló que eran 19 escuelas, pero actualmente solo es la mitad.

El mandatario dijo que los maestros y maestras veracruzanas están comprometidos a recuperar las clases que se pierdan en estos días, pues si lo hicieron en tiempos de pandemia lo podrán hacer ahora.

“No son maestros inconscientes, como se les acusa, no es un capricho, obviamente quieren saber `se me va a pagar o no se me va a pagar´, la inmensa mayoría tomó una actitud muy razonable y no es tampoco que sean irracional, nada más que les llegue la información y verán que lo va a razonar, de las 19 escuelas del primer día restan menos de la mitad, porque no les había llegada esta información”.

NO ES BONO, ES INCREMENTO SALARIAL

Por otra parte, aclaró que si bien se le nombre “bono del bienestar”, se trata de un incremento salarial a los trabajadores del magisterio, pero así le denominaron desde la federación y en el estado “tuvimos que apechugar”.

“La inconformidad tiene que ver con que el bono se da una vez, no, este se incorpora al salario, por ello también el cálculo del aguinaldo se da con el incremento salarial y de ahí se integra a las quincenas”.

Ahí aclaró que no se trata de un bono de un solo pago, si no es un incremento salarial “ a mi el nombre me da lo mismo, para mi lo importante es que es un incremento salarial que hace justicia a los maestros”.