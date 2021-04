Gobernador confirma dos ahogados en Tuxpan, este jueves

abril 1, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó el fallecimiento de dos personas este jueves en el puerto de Tuxpan derivado del consumo de bebidas embriagantes y no acatar las indicaciones de las autoridades.

En ese sentido, el mandatario pidió que además de guardar todas las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19, quienes visitan las playas y otras zonas de agua eviten el consumo de bebidas alcohólicas.

“Tuvimos lamentablemente el día de hoy dos ahogamientos en Tuxpan, porque ingirieron bebidas alcohólicas y se metieron a una zona prohibida, donde están unas escolleras, lamentablemente cayeron al agua, no pudieron salvarse. Volvemos a pedir a la población que no cometamos imprudencias.”

En caso de ir a la playa o río, además de la sana distancia, no meterse al agua si no se sabe nadar, no ingerir alimentos y bebidas alcohólicas antes de meterse a nadar.

El mandatario informó también que en la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz que se llevó a cabo este jueves en Poza Rica, donde se trataron los hechos acontecidos en Tihuatlán y municipios cercanos.

Ahí rechazó que se vaya a modificar las acciones de seguridad que se está llevando a cabo en la zona norte.