Gobernador de NL llama a bañarse solo una vez al día

abril 8, 2022

Ciudad de México. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo un llamado a la población neoleonés para evitar los dobles baños y llenar las albercas porque —afirmó— es indispensable ahorrar agua ante la crisis de abastecimiento que enfrenta la entidad.

Acompañado por Juan Ignacio Barragán, director de Servicios de Agua y Drenaje, empresa responsable del suministro de agua en el estado, el mandatario estatal indicó que su administración ha realizado gestiones con el Gobierno federal para lograr acuerdos que permiten enfrentar la problemática, como la autorización para empezar a tomar agua del río Potosí, ya concesionada para la presa Libertad.

“Es muy importante decirle a la gente que ahí vienen los calorones; ahí viene Semana Santa. Se los digo con toda sinceridad: de nada van a servir tantos viajes y tantas inversiones. Toda esta recuperación de pozos privados a gobierno, no van a servir de nada si no cuidamos el consumo. De nada va a servir todo este esfuerzo e inversión si no cuidamos el consumo“, advirtió.

Samuel García pidió a la población que ayude a Servicios de Agua y Drenaje, en todas las campañas para hacer un uso racional del vital elemento, pues “es imposible, física, jurídica y financieramente hacer un acueducto o una presa en dos meses”, que se estima será el periodo más difícil que enfrentaría la entidad con el problema del suministro.

“Puede subir el calor hasta 40 grados, [pero] ese no es motivo para tirar el agua ni dobles baños, mucho menos para andar llenando albercas; estamos realmente esperanzados que llegue la lluvia, porque es la única solución que tenemos de corto plazo, la lluvia”, enfatizó.

Desde hace meses, el Gobierno de Nuevo León preveía la crisis del agua que ahora se vive en la entidad. Por ello, para superar esta problemática anunció la disminución en el suministro, así como alzas a las tarifas para los grandes consumidores. Además, Samuel García se ha reunido con autoridades federal para solicitar apoyo.