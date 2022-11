Gobernador insta a denunciar casos de acoso en la Sefiplan a estudiantes que hacen su servicio

noviembre 4, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de que el director del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa diera a conocer que hay dos casos de acoso sexual de alumnas que acuden a realizar su servicio social en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo un llamado para que denuncien esta situación.

El mandatario aseguró que desconocía de esta situación, sin embargo, aseveró que no se encubrirá a nadie, pero es necesario que se denuncien estos actos para actuar en consecuencia.

“Que no dejen de denunciar, pueden hacer la denuncia de manera anónima, protegiendo sus datos, su identidad, pero que lo hagan y se van a tomar cartas en el asunto. No sabía de esta situación, pero aquí no protegemos a nadie, entonces con toda confianza que hagan su denuncia”.

Consideró que es importante que las mujeres que sufren acoso sexual no se queden calladas a fin de que las autoridades actúen de inmediato contra los presuntos acosadores.

Hay que recordar que en días pasados el director del Tecnológico de Xalapa, Walter Luis Sainz González denunció que tienen el reporte de dos alumnas de la institución que hacen servicio social en la Sefiplan han sufrido de acoso.

El docente advirtió que no hay tolerancia a la violencia de género en su escuela y que las alumnas, no por estar realizando su servicio ya no serán una responsabilidad de la institución.

«Tenemos el caso de dos alumnas que fueron a hacer su servicio Tesorería (…) El jefe inmediato, superior de ellas, las empezó a acosar. Son alumnas, son niñas, yo así les digo. Aprovechan la edad de ellas y por ignorancia, temen que ya después las vayan a correr del servicio”, dijo el titular del Instituto.