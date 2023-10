«¡GOBERNADORA, GOBERNADORA!»: EL CONGRESO QUE POR FIN SE VOLVIÓ POLÍTICO

octubre 19, 2023

–Chopenjawer



Este miércoles inició el Quinto Congreso de Energía en el WTC de Boca del Río: expertos en tema energético que hablan de retos, índices, importaciones, balances y todo un rollo técnico seguramente muy importante, pero no de interés popular.

De hecho, en uno de esos Congresos, la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle (si no me equivoco, fue el primero) convocó a buena parte de la clase política que actualmente gobierna Veracruz porque se pensaba que sería un evento donde la funcionaria destaparía sus intenciones políticas para el 2024…

Pero no: se aventó un rollo sobre el tema de la Reforma Energética y ahí veía a los “grillos” que acudieron de todas partes del estado esperando la “señal”, el “mensaje”, la “foto” emblemática donde la secretaria se destapara a la gubernatura.

Nunca ocurrió: Nahle se concentró en su trabajo, en su tema técnico, narrando sobre los avances que existían en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Uno de esos “grillos” me preguntó al final cómo vi el evento, y me acuerdo que le dije que fue muy técnico, que todos nos quedamos esperando el mensaje, la foto política, el levantamiento de brazos. De hecho, el mensaje llegó un momento a ser tedioso.

Y es que Doña Rocío estaba siendo cautelosa; tenía calculados los tiempos en ese entonces y era muy pronto para hacer un destape a la gubernatura.

Eso no ocurrió este miércoles. De hecho, llegó como invitada especial a la ceremonia inaugural del Congreso de Energía, pero ésta se fue transformando en el escenario para lo político: un mensaje del gobernador Cuitláhuac García que al final resaltó la figura de Rocío Nahle como funcionaria pública y mujer clave en lo que llaman la Cuarta Transformación.

“Quiero agradecer sinceramente con toda honestidad a una compañera que tuvo a bien apoyar este Congreso desde sus inicios, (…) Este Congreso fue gracias a la ex secretaria de Energía, Rocío Nahle”, subrayó el mandatario veracruzano.

Otro fue el dinosaurio Manuel Bartlett en su papel como director de la Comisión Federal de Electricidad, quien además de hablar de los logros de su dependencia en este sexenio, también le dio calorcito a Rocío Nahle García reconociendo que se construyó en tiempo récord la refinería de Dos Bocas.

Entre pausas de los dos políticos que encabezaron el evento (Nahle no estaba en el escenario, sino en la primera fila, arropada por la diputada federal Claudia Tello y el ex secretario de Educación, Zenyazen Escobar) pues se vertían otra vez las arengas políticas: “¡Gobernadora, Gobernadora, Gobernadora!”

Quien también entendió que no era su momento para brillar y debía participar en el hervidero de grillos morenos en que se estaba convirtiendo el evento, fue el nuevo secretario de Energía, Miguel Ángel Maciel, quien al tomar la palabra sólo hizo una pequeña salutación y expresó: “Tengo sólo dos participaciones en este evento; mi primera participación es invitar a la ingeniera Norma Rocío Nahle García a que dé la ponencia magistral de este evento”.

Y otra vez los gritos de apoyo: “¡En Rocío sí confío! ¡En Rocío sí confío!”.

La ex secretaria de Energía volvió a ser cuidadosa con su discurso, aunque fue un poco menos técnico y más corto; quizás incluso más entendible, más coloquial al mencionar el combate al huachicol; dando algunas líneas políticas, como cuando se refirió a los recursos naturales que existen en el país para el uso de gas e hidroeléctricas para generación de energía: “Estar en Veracruz, es sumamente importante, porque aparte de que es el estado más bonito, tiene un significado muy importante: es donde está la única nucleoeléctrica del país”.

Al término de su intervención, nuevamente tomó la palabra el secretario de Energía y fue para darle un reconocimiento a la también senadora de la República con licencia.

Se clausura el evento inaugural y entonces crecen los ánimos: todos quieren la “selfie” con Rocío Nahle, entregarle documentos, pedirle que los tengan en cuenta o simplemente para decirle que están con ella en su proyecto en el futuro inmediato.

Bueno, hasta un rap le hicieron y se lo cantaron, pero eso ya se lo pongo en video en las redes sociales, porque merece espacio aparte.

NOTA PARA PEGAR EN EN EL REFRI: Dicen al interior del Comité Estatal del PRI que la llegada de Adolfo Ramírez como presidente del partido en realidad es una jugada de Lorena Piñón para convertirse en el poder tras el poder. Que con la influencia que tiene Lorena en el Comité Nacional y la cercanía personal con el dirigente tricolor “Ulito” Moreno, la hoy secretaria general fácilmente podría haber llegado a ser la presidenta del partido en Veracruz (se hubiese mandado un mejor mensaje, por aquello de que son tiempos de mujeres), pero prefirió dejar pasar al “Fofo” a la silla, a quien solamente lo conocen en Paso de Ovejas y el círculo muy rojo de priístas… Lo anterior obedece, según la fuente, a la lógica de cómo opera Lorena: no es una lideresa natural, pero sabe moverse y es hábil para colarse a la cúpula, además de que tampoco quiere alejarse demasiado de lo que tiene en el Altiplano, a sabiendas de que aquí en Veracruz no es alguien con mucho peso, pero que sí puede derivar ciertas decisiones o directrices a través de un dirigente local de perfil bajo… Esto es algo parecido a cuando la entonces secretaria general del PRI estatal, Corintia Cruz, decía tener todo el respaldo del gobernador Javier Duarte y que ella era el conducto por el cual pasaban sus instrucciones, además de ser los ojos y orejas del hoy preso en el Reclusorio Norte… A ver qué pasa, porque la impresión general es que llegan a medio sacar lo que queda del PRI en las arcas, a sabiendas de no tener gran cosa para presumir en 2024.

OTRA NOTA: Precisamente en el PRI no cayó muy bien la decisión de Don “Ulito” (quien de por sí está peleado con medio partido en todo el país), pues otro de los aspirantes, el ex diputado local Fernando Kuri Kuri, criticó la manera en que se eligió a la nueva dirigencia estatal y muestra cómo está de dividido el partido que alguna vez presumía de tener disciplina casi religiosa para acatar lo que dictaban sus líderes… Esto fue lo que publicó Kuri Kuri y no tiene desperdicio: “El autoritarismo e imposición fracturan al priismo veracruzano, lamento mucho enterarme por las redes sociales de la decisión unilateral y sin consenso que ha tomado Alejandro Moreno, quien nos ha quedado a deber a la militancia priista al no permitir elegir democráticamente a la dirigencia estatal del PRI en Veracruz. Ante ello anuncio mi postura de entrar en un periodo de reflexión sobre mi participación en las tareas partidistas no sin antes externar mi más profundo agradecimiento a tod@s mis amig@s cuadros, dirigentes y representantes populares del partido que en su momento hicieron público sus muestras de adhesión a mi persona para encabezar el liderazgo del priismo veracruzano. Para tod@s quienes así lo hicieron, aparte de mi gratitud, no dejo de reiterarles que siempre habrán de contar con mi apoyo y respaldo personal hacia sus proyectos desde la trinchera en la que me encuentre”.

OTRA NOTA EXTRA: “Rocío Nahle no está sola, hay mucha gente que la quiere”, declaró Zenyazen Escobar García, aspirante a presidir los comités en Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz. En entrevista con reporteros, reprobó los ataques en contra de su compañera de partido y también aspirante a coordinar los comités de Defensa: “Somos respetuosos, estamos apoyando en todo momento, qué se sienta segura la ingeniera porque hay mucha gente que la quiere”, aseguró.

LA ÚLTIMA PORQUE UN TABIRO PARA EL FRÍO: “Lo único que te puedo decir que así no se hace política, la política se hace con respeto y trabajando y no haciendo acciones que marcaran como si pertenecen a algún cartel. La política se hace construyendo, buscando la paz y la coordinación con el pueblo”, expresó el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, quien también condenó el uso de lonas con mensajes para atacar a Rocío Nahle… Dicen que es “fuego amigo” y todos ya saben de quién viene…