Gobernadores de Morena respaldan consulta para elegir a candidato presidencial

septiembre 6, 2023

Luego de que Marcelo Ebrard denunciara incidencias que ponen en entredicho el proceso para elegir al candidato presidencial de Morena y sus aliados, las gobernadoras y los gobernadores morenistas respaldaron la consulta nacional de donde saldrá el coordinador nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Los mandatarios, incluido Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, compartieron un documento en el que respaldan que el proceso cumplió con las reglas y objetivos establecidos en la convocatoria, ya que, dijeron, fue un ejercicio transparente, democrático, unitario y participativo.

Resaltaron que los mandatarios estatales cumplieron con las reglas de no tener injerencia en el proceso “y de respeto a cada uno de los seis contendientes”. Por lo que “una vez conocidos los resultados, habremos de expresar nuestro absoluto respaldo a quien el pueblo haya apoyado de manera más amplia para los trabajos de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”.

“Que a la luz de los resultados queda demostrado que nuestro movimiento sigue siendo la alternativa transformadora del sistema político, económico y social de México, que la inmensa mayoría de los mexicanos nos confiaron en 2018 en la persona de nuestro líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador”, agregaron.

Los gobernadores de Morena resaltaron que se ha sido testigo de un proceso inédito, que destierra de tajo prácticas antidemocráticas y que representa por sí mismo una contribución histórica al avance democrático del país; al tiempo de que reconocieron el esfuerzo y aportaciones de quienes se propusieron encabezar el liderazgo del movimiento, así como sus respectivos equipos.

“Reiteramos nuestro irrestricto apoyo a las instancias organizativas de esta etapa del proceso; el Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de Elecciones y la Comisión de encuestas cuentan con nuestro reconocimiento, pues se han conducido con absoluto apego a los principios democráticos que distinguen a nuestro movimiento”, señala el documento firmado por los 22 gobernadores de Morena y aliados.

El pronunciamiento de los gobernadores por Morena ocurre después de que Marcelo Ebrard pidiera reponer el procedimiento al denunciar múltiples incidencias. “Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, ya no tiene remedio. Quiero decirlo ahorita porque no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder, no se han contado votos”, denunció el excanciller.