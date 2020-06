Gobierno dará batalla legal para no pagar con contratos leoninos por electricidad

junio 12, 2020

Carlos Guzmán Martín/CDMX. Ante el freno que lograron los empresarios concesionarios de energías renovables que le vendían a precios excesivos su electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para impedir que el estado retome la rectoría en la producción de este insumos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno vía la secretaría de Energía, Rocío Nalhe, responderá legalmente para seguir la estrategia del Gobierno Federal.

Así lo reiteró el mandatario, quien reveló que durante su gira tuvo que intervenir ante el posible desfogue de la presa peñitas, la cual esta llena de agua porque hay un acuerdo de no enterar energía hidroeléctrica para darle preferencia a los particulares, “se habrá de investigar esto”, adelantó.

Reiteró que no se va a expropiar nada, ni lograrán que le presidente Trump ora presionar sobre el tema “le voy a explicar el cochupo con la ex titular d energía y teniendo en Iberdrola como consejero a un expresidente de la República… no es amenaza, pero he dado instrucción de que se les busque a estos empresarios para decirles que ya no es posible mantener contratos leoninos como los actuales”. Apuntó.