Gobierno de Cuitláhuac García ignora a empresarios: Canaco Veracruz

octubre 27, 2021

Redacción/El Demócrata. La total indiferencia y negativa del gobernador Cuitláhuac García para escuchar a los comerciantes establecidos en Veracruz y Boca del Río impide a los empresarios coordinarse con las diferentes dependencias para impulsar proyectos que permitan la reactivación económica de este sector tan golpeado por la pandemia, donde se perdieron aproximadamente cinco mil empleos, además del cierre de 400 negocios sólo en la zona conurbada, afirmó José Antonio Mendoza García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Veracruz.

Agregó que el gobierno de Cuitláhuac García tiene un desapego y cero reconocimiento a las cámaras empresariales como lo es la Cámara de Comercio, que tiene 142 años de servir a los empresarios veracruzanos; «cerrado a la no atención, lo que estamos viendo es que el actual gobierno estatal tiene otro tipo de pensamiento hacia dónde dirigir las actividades económicas y el desarrollo del país, sin embargo no somos invitados a ese proyecto, estamos siendo aislados por completo, quisiéramos conocer dicho proyecto, participar, apoyar y entrar en materia, pero por lo visto no interesa».

Mendoza García afirmó que el Gobernador, cabeza del estado, se ha negado a recibirlos, «si eso nos hace el principal responsable, imagina cuál es la respuesta de sus subalternos», dijo y añadió que el único personaje del gobierno estatal con el que han logrado un acercamiento desde el sector comercial, es con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Hugo Gutiérrez Maldonado.

«El diálogo siempre va a dar respuesta para poder llegar a aciertos, pero del Gobernador simplemente no hay interés, no hay respuesta, no hay compromiso, no hay atención; a nivel federal sí se ha tenido ese acercamiento con la autoridad, se está trabajando incluso ya con ellos, pero nosotros queremos aterrizarlo de manera local, pero lamentablemente no hay respuesta alguna».