Gobierno de Veracruz estará pendiente de solicitud de tercera alerta de género

octubre 12, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) admitiera la solicitud de la tercera alerta de género para Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que estarán pendientes del desarrollo de este tema, sin embargo, aseguró que se tiene especial atención a la primera por feminicidio.

El mandatario rechazó que no haya avances en las dos primeras emitidas, por conducta feminicida y por agravio comparado.

“La solicitud de una tercera alerta de género, habían hecho que se acumulara a la primera que tenía Veracruz y pedían que fuera una nueva tercera alerta, eso es un proceso que tendrá que seguir, estaremos pendientes lo que a nosotros nos importa es atender la primera alerta”.

García Jimenez aseguró que son 18 acciones que se han implementado en Veracruz para garantizar una vida libre de violencia de las mujeres y sostuvo que van contra la cultura machista de agredir a las mujeres.

“Que se oiga claro y lejos, no vamos a permitir agresiones a las mujeres y quien no lo entiende y agreda a una mujer se la verá con la justicia de la penalidad que determina la ley, no vamos a ser como el gobierno anterior, que su secretario de gobierno (Rogelio “N”) agrede a su esposa y lo solapan, tuvo que llegar otro gobierno para que se pudiera instrumentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque en el gobierno anterior el fiscal era un cómplice”.

El Jefe del Ejecutivo estatal indicó que dichas alertas de violencia de género a diversas instancias como Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobierno y de Salud.

Adelantó que en breve se reunirá con los 11 presidentes y presidentas municipales que abarcan la primera declaratoria para que den a conocer sus acciones implementadas y que se pueda que los próximos ediles les den continuidad.