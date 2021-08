Gobierno de Veracruz no aplicará la justicia con venganzas e influyentismo: Cuitláhuac

agosto 12, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que su gobierno no aplicará la ley con miramientos o basado en politiquería, lo anterior al responder a las acusaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre tener a Rogelio «N» como preso político».

En la conferencia de prensa de este jueves, el mandatario negó que se estén construyendo carpetas en contra del ex secretario de Gobierno tiene dos años y no la armó su gobierno.

«El gobierno se va a mantener al margen de la politiquería, no va a actuar con venganzas, influyentismo y no voy a pedir a la Fiscal que actúe de tal o cuál manera, no tiene porqué haber preferencia».

Asimismo, ante las declaraciones del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo «N» en el sentido de exige la devolución de bienes que le fueron incautados es Estados Unidos y el estado, recordó que este ex funcionario se encuentra libre derivado de un acuerdo entre el ex fiscal estatal y el duartista para el cambio de medidas auxiliares.

«Es falso, te refieres al ex secretario Arturo Bermúdez, él pactó con Miguel Ángel Yunes que no se ejerciera acción penal en su contra modificando la medida cautelar».