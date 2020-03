Gobierno debe apoyar a empresas ante esta contingencia: Canacintra

marzo 24, 2020

Carlos Manuel Peláez/Xalapa.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Xalapa solicitó a los tres niveles de gobierno la implementación de medidas que permitan al sector empresarial hacer frente a la contingencia sanitaria por el Covid-19 sin que esto ocasione afectaciones severas como sería la pérdida de fuentes de empleo, así lo dio a conocer su presidente, Alejandro de la Madrid Trueba.

Al respecto, explicó que esta petición tiene como objetivo el disminuir el impacto que está situación complicada en materia de salud ocasionará a los diversos sectores y en particular para el empresarial y de servicios.



“Hoy estamos buscando salir adelante, en primer término sobrevivir, evitar el desempleo y requerir el apoyo del gobierno para poder hacerle frente a los impuestos, los pagos de agua, de predial, entre otros, hoy es necesario apoyar no sólo al sector empresarial sino a toda la población porque todas las casas de Xalapa necesitan ser apoyadas, todos los sectores son vulnerables desde el que menos tiene hasta el qué más, esto es una cadena y de no haber los apoyos suficientes podríamos tener muchos actos de descomposición social”, indicó.

Asimismo, De la Madrid Trueba señaló que en caso de que el gobierno no establezca planes de apoyo al sector empresarial se prevé un escenario muy complejo pues se disminuirían las contrataciones y con ello no unicamente se incrementaría la tasa de desempleo sino que se corre el riesgo de que algunas empresas puedan cerrar sus puertas.

Finalmente, agregó que desafortunadamente una disminución de ventas en los diferentes negocios y empresas de Xalapa tendrá un impacto negativo, sin embargo el respaldo de las autoridades podría minimizar sus efectos.