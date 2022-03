Gobierno estatal no ha contratado espectaculares a favor de la consulta: Cuitláhuac García

marzo 7, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. Rechaza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez que su administración haya ordenado colocar más de 200 espectaculares a favor de la revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril, por lo que afirmó que no está violentando la veda gubernamental, como acusaron diputados federales de Acción Nacional.

En conferencia de prensa, con una fotografía de un espectacular aseguró que en ningún lado del mismo tiene el nombre de gobierno del estado.

Y es que, fueron legisladores federales del PAN quienes acusaron que el gobierno estatal contrató 200 espectaculares con un costo de 40 mil pesos cada uno para llamar a votar a favor de López Obrador.

La popularidad de López Obrador sigue creciendo y son los ciudadanos quienes están mostrando su respaldo y consideró que si hay estos espectaculares en Veracruz se debe a que viene una alta aceptación.

Aprovechó para criticar que el Instituto Nacional Electoral (INE) no esté publicitando la revocación.

“No veo que sea el Gobierno. Nosotros no estamos poniendo esos espectaculares, no podríamos violar eso, quería cerciorarme si habían puesto algo del Gobierno de Veracruz o del partido y no hay. No tiene un símbolo de Gobierno”.