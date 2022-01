Gobierno Federal debe optimizar los recursos, no regalarlos

enero 12, 2022

Eda Sentíes/ Veracruz.- Ante la incertidumbre económica que todavía prevalece en México debido a la crisis sanitaria, el presidente de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales, José Manuel Urreta Ortega, insistió en la importancia de que el Gobierno Federal ejerza con responsabilidad los recursos y trabaje por disminuir los niveles de inflación.

Resaltó que los primeros tres años fueron suficientes para demostrar que la nueva administración es humano y preocupado por el pueblo, pero ahora los recursos se deben optimizar y trabajar en conjunto con la iniciativa privada para continuar generando empleos.

“Tenemos que hacer algo al respecto para que la confianza de los inversionistas regresen, han salido muchos capitales del país y eso no es bueno (…) traemos una inflación muy alta la cual no sabemos si el gobierno será capaz de controlarla, es un tema en el que tenemos que trabajar todos, en la parte del presupuesto de egresos es muy importante que el gobierno sea muy cuidadoso en como gasta el recurso, no estamos para ocurrencias, mucho dinero ya se ha repartido, si el gobierno quería demostrarle al país que era un gobierno humano y preocupado por el puebla ya fue suficiente, pensamos que los recursos se deben optimizar y ser ingeniosos”, dijo.

Por otro lado, dijo que aunque la cuarta ola toma cada vez más fuerza sumando nuevos casos, el país no soportaría más restricciones o confinamientos en los sectores productivos, comerciales y de servicios de todo el territorio nacional, por lo que llamó al establecimiento de mejores acciones coordinadas entre el sector público y privado.