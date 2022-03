Gobierno no caerá en la irresponsabilidad de pagar por productos u obras no verificadas

marzo 21, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se sigue con el proceso de comprobación, depuración y validación de las deudas con proveedores del gobierno del estado, indicó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, quien dijo que hasta el año pasado se habían pagado casi 200 millones de pesos.

En entrevista, el funcionario estatal advirtió que conforme se vayan validando los adeudos con proveedores y contratistas, a través del sistema que se hizo con Nacional Financiera a través del factoraje se podrá seguir pagando.

“Dependemos mucho de cómo avancen las validaciones y eso está en manos de la Contraloría General, los órganos internos de control y unidades administrativas de las dependencias… Son recursos de los veracruzanos, no podemos tener irresponsabilidad de por pagar no revisar, pagar algo que no se entregó, algo que está con sobre costo, tenemos que hacer un proceso de depuración”.

En ese sentido, refirió que se tomará el tiempo necesario para pagar y no ser irresponsable de entregar recursos de los veracruzanos.

Cuestionado sobre el total del adeudo con el sector empresarial, proveedores y contratistas del gobierno estatal, insistió en que es un tema que está en depuración, sin embargo, recordó que el año pasado se pagó 200 millones de pesos.

“Seguimos utilizando la línea de captura, todavía este año seguimos pagando, ya hemos pagado a la fecha del año pasado en que se adquirió la línea de crédito para pagar pasivos casi 200 millones de pesos”, finalizó.