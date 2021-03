«Gobierno no reprime, hay una visión distinta a las acusaciones de represión»

marzo 22, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Ante las acusaciones por represión que han hecho dirigentes de partidos políticos de oposición contra las autoridades estatales, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, afirmó que ellos tienen una visión distinta y criticó que nadie cuestione si hubo violencia o no de parte de Rogelio N contra su ex pareja.

Luego de que seis de las 14 fuerzas políticas de la entidad no acudieran al llamado para la firma del Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, entre ellos el Partido de la Revolución Democrática, el encargado de la política interna de Veracruz aseguró que la convocatoria era amplia.

Sobre las acusaciones de represión “nosotros tenemos una visión distinta, lo que nadie ha dicho en el tema de esta persona, no escucho preguntar en ese tema, si hubo violencia o no ahí, que es lo que la ley está determinando”.

Luego de que los representantes de los medios de comunicación aclararan que la Rogelio N, quien fuera secretario de gobierno en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, fue detenido por ultrajes a la autoridad y no por violencia intrafamiliar, pues contaba con un amparo contra la orden de aprehensión, respondió:

“Porque en el proceso en el que se iba a detener no permitió que se ejecutara la orden de aprehensión. Eso (el amparo que tenía) tendrán que demostrarlo ellos, no ante nosotros, si no en los órganos jurisdiccionales”.

Por otra parte, dijo que la convocatoria al Acuerdo Democrático va no solo a partidos políticos, si no a los árbitros de la contienda, es decir OPLE e INE, empresarios, representantes religiosos y todos aquellos que abonan a la construcción de la paz y al discurso de no encono.

Y en el caso de la ausencia de seis de los 14 partidos políticos en la firma del acuerdo, dijo que es necesario preguntárselo a sus dirigentes, pues el acuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo es de buena fe.