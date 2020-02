Gol de Raúl Jiménez al Liverpool, nominado al mejor del mes

Inglaterra/Récrod. Raúl Jiménez tuvo un inicio de año muy bueno con Wolverhampton, incluso, el tanto que le marcó hace unos días al Liverpool le valió para estar nominado al mejor gol de la Premier League de enero.

El seleccionado naciona compete con los tantos que consiguieron Alireza Jahanbakhsh (Brighton & Hove Albion), James Maddison (Leicester City), Hamza Choudhury (Leicester City), Sebastien Haller (West Ham United), Richarlison (Everton), Nathan Redmond (Southampton) y Jay Rodriguez (Burnley).

Fue el pasado 23 de enero cuando Jiménez se lució en Molineux Stadium al concluir con un remate de cabeza una jugada que inició el mismo desde la media cancha y contó con un centro perfecto de Adama Traoré. El gol del azteca dio momentáneamente el empate a los Wolves frente a los Red, quienes terminaron ganando el partido por 1-2.

Cabe destacar que las votaciones para elegir la mejor diana se cerraran el lunes 3 de febrero.

Raul Jimenez's header against @LFC has been nominated for the @PremierLeague goal of the month!



🎥🇲🇽 pic.twitter.com/Jh8VqvMemD