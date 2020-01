Golea Pachuca Veracruz a Tezonapa en la LNFJ

Fernando Hernández/Xalapa.- Los Tuzos del Cefor Pachuca Veracruz Sub 13 golearon como visitantes 8-1 al Deportivo Tezonapa y se agenciaron una victoria más dentro de la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Futbol Juvenil, que este fin de semana cumplió su quinta jornada.



Fue un triunfo contundente del equipo porteño dirigido por José Cabeza de Baca, que se presentó con mucha seriedad al compromiso celebrado en el campo del estadio «Ernesto Jácome» de tierra azucarera.



Los goles de la victoria jarocha fueron obra de Eduardo Mena a los 2’, 9’, 43, 44 y 65’, además de Diego Salgado al 40′, Santiago Tamaiuno al 68’. Martín Martínez, al 28’, marcó el de la honra para el conjunto local.Con el resultado, Pachuca Veracruz llegó a 12 puntos y la próxima semana recibirá a los xalapeños del Cefor Huerta Sports en el complejo de fútbol «La Primavera», en Medellín de Bravo.



Por su parte, el cuadro Sub 15 de los Tuzos se midió a su similar de Tezonapa en el duelo estelar de esta doble cartelera de la fecha cinco de la Liga Nacional Juvenil.



El triunfo correspondió a los dirigidos por Daniel Tomé por marcador de 2-0.Los goles de la victoria albiazul fueron anotados por Willians Ventura al minuto 30’ y Kevin Morales al minuto 79’, con los que el equipo veracruzano sigue ascendiendo en la clasificación del grupo con 13 puntos.



La próxima semana este equipo jugará en casa también ante Cefor Huerta Sports ya dentro de la jornada seis de la zona cinco. Por su parte, el cuadro Sub 17 visitó a los Cafetaleros de Coatepec a los que derrotaron 3-2.



La próxima semana los Tuzos Jarochos se medirán al CAR del Puerto también en el campo de «La Primavera».