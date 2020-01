Golea Piratas de Alvarado al Celta Xalapa

Fernando Hernández/Alvarado.- Los errores defensivos le costaron caro al Real Club Celta Xalapa en el estadio «Miguel Alemán Valdez» de Alvarado y los Piratas supieron cómo aprovechar para dejar un rotundo 4-0.



Séptimo partido de la Zona Sur de la Liga Nacional de Futbol Juvenil categoría Sub 17 y los porteños supieron romper la línea defensiva de los capitalinos para resolver el encuentro.



El Celta tuvo más la bola, de hecho las primeras jugadas de peligro fueron para ellos, pero un descuido en los centrales visitantes género la entrada solo y su alma de Bryan Ríos que definió ante la salida de Johanssen de Jesús Cortés al 12′.



Los visitantes se desconcentraron por lapsos y dejaron de ser incisivos al frente aunque Alvarado no hizo más daño en el primer lapso.



Sin embargo, en el comienzo del complemento, Jeremy Vidaña dio los primeros pasos hacia una gran actuación. El jugador de Piratas entró por el área y agarró un rebote que quedó a modo tras una gran atajada de César Jaime Aquino, que había entrado de cambio, pero que ya no pudo rehacerse para evitar la caída del marco al 55′.



Celta siguió tratando sin hallar ya muchos espacios sobre el marco enemigo, y resintiendo el desgaste por la alta humedad en el terreno de juego.Vidaña terminó la obra con par de tantos, nuevamente aprovechando los descuidos defensivos.



Celta tendrá dos semanas de descanso y volverá a la actividad hasta el 16 de febrero en su casa ante los Halcones UV, mientras que los Piratas visitarán al Tezonapa.