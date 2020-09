Gonzalo Higuaín es nuevo jugador del Inter de Miami de la MLS

septiembre 18, 2020

EU/Medio Tiempo. Lo que era un secreto a voces terminó siendo oficial, y es que el Inter Miami anunció el fichaje de Gonzalo Higuaín, quien llega proveniente de la Juventus, donde no entró en los planes de Andrea Pirlo y ahora probará las mieles de la MLS y será compañero de Rodolfo Pizarro.

A través de redes sociales la escuadra de David Beckham le dio la bienvenida al Pipita, de quien se espera sea el futbolista mejor pagado de la liga, ya que estará percibiendo los 7,5 millones de dólares anuales que ganaba en Turín.

Higuaín, quien usará el número 9 en la plantilla, agradeció a la dirigencia del Inter Miami por hacer un esfuerzo y llevarlo a sus filas para la presente temporada de la MLS.

“Antes que nada, quiero agradecer al Inter Miami el esfuerzo que ha hecho para ficharme. Creo que será una hermosa experiencia en mi vida. Es lo que estaba buscando: una nueva experiencia, una nueva liga y una hermosa ciudad».

El Pipita externó que ya tuvo la oportunidad de dialogar con Diego Alonso, quien será su entrenador y a quien calificó como una gran persona.

“Es una buena persona. Me gusta su estilo de entrenamiento. Vi una sesión de entrenamiento y me gustó cómo entrena, los ejercicios que hizo, lo apasionado que está con las sesiones. Claramente, hablar con él me ha motivado y estoy feliz de poder compartir equipo con él. Ojalá podamos hacer grandes cosas”.