Google desea Felices Fiestas con doodle

Estados Unidos/López-Dóriga Digital. Google lanzó este lunes 23 de diciembre su doodle “Felices Fiestas 2019”, con el que dio el banderazo para el inicio de los festejos previo a la Navidad.

El gigante informático compartió una imagen en la que la segunda “o” es representada por una corona de adviento formada por dos ramas de pino y velas, que simboliza en la religión cristiana, el periodo previo al nacimiento de Cristo.

Al dar “click” en la el doodle, este redirecciona a varias sugerencias de imágenes, las cuales pueden ser utilizadas como tarjetas de felicitación.

Google señaló en su blog que “¡no importa cómo decidas celebrar, ésta es la temporada para celebrar las festividades durante la época más maravillosa del año! ¡Felices fiestas!”.

