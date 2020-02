Google recomienda no cargar sus aplicaciones en teléfonos Huawei

febrero 22, 2020

EU/Diario Presente. Desde que se anunciaron los Huawei Mate 30 se supo que el fabricante se enfrentaría a un escenario complicado al no poder usar las aplicaciones de Google, esto ante el bloqueo por parte del Gobierno de Estados Unidos, que por cierto ya ha sufrido cuatro prórrogas.

Ante esto, han surgido en internet métodos no oficiales que permiten cargar algunas aplicaciones de Google en los Mate 30, que se han convertido en opciones no autorizadas para que los usuarios sigan teniendo acceso a los servicios de Google. Lo curioso es que desde que se anunciaron estos métodos, Google se ha mantenido al margen y no ha comentado nada al respecto, hasta ahora.

Como parte de un nuevo documento dentro de la página de soporte de Google, Tristan Ostrowski, director legal de Android & Play, aclara algunos puntos de la relación con Huawei y el uso de sus aplicaciones en dichos dispositivos. Donde lo más interesante es que tocan el tema de la carga no autorizada de las Google Apps.

“Google tiene prohibido trabajar con Huawei en nuevos modelos de dispositivos o proporcionar las aplicaciones de Google, incluyendo Gmail, Maps, YouTube, Play Store y otras para la precarga o descarga en estos dispositivos”.

“Hemos seguido recibiendo una serie de preguntas sobre los nuevos dispositivos Huawei (por ejemplo, los nuevos modelos que se lanzan ahora o los modelos anteriores que se lanzaron después del 16 de mayo de 2019 pero que ahora están disponibles en nuevas regiones del mundo) y sobre si las aplicaciones y servicios de Google pueden utilizarse en estos dispositivos. Queríamos ofrecer una orientación clara a quienes se plantean estas importantes preguntas”.

Foto: Web

Ostrowski explica que los smartphones Huawei lanzados en o antes del 16 de mayo de 2019 pueden continuar (por el momento) recibiendo actualizaciones tanto de aplicaciones como del sistema operativo Android. Pero todos los que se lancen después serán considerados dispositivos “no certificados”, ya que Google no ha podido someter a estos dispositivos a sus “rigurosos” controles de seguridad para precargarlos con el software ‘Google Play Protect’, que, afirman, es capaz de detectar cuando el hardware ha sido comprometido y se encuentra ante un posible riesgo de seguridad.

Bajo estas declaraciones, Google advierte a los clientes de estos nuevos smartphones Huawei que “no intenten cargar Gmail, YouTube, Play Store u otro software de Google en esos dispositivos no certificados”, ya que ellos no podrán garantizar que dichas apps sean seguras y estén libres de malware.

“Las aplicaciones de Google cargadas por separado no funcionarán de forma fiable, ya que no permitimos que estos servicios se ejecuten en dispositivos no certificados en donde la seguridad pueda verse comprometida. Las aplicaciones de Google que se carguen de forma no autorizada conllevan un alto riesgo de instalar una aplicación que haya sido alterada o manipulada de forma que pueda comprometer la seguridad del usuario.”

Con esto, Google busca hacer hincapié, sin meterse en temas políticos, que el cargar sus aplicaciones usando los actuales métodos no autorizados es un riesgo tanto para el usuario como para el dispositivo. Y se deslinda de cualquier situación bajo este escenario, ya que sus aplicaciones no habrán pasado por sus propios filtros de seguridad, como el caso de ‘Google Play Protect’.