«Grace” arrasa con más de 110 hectáreas de cultivos en Veracruz

agosto 22, 2021

Juan David Castilla Arcos/Xalapa. El huracán “Grace” arrasó con más de 110 hectáreas de distintos cultivos en el estado de Veracruz.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) reportó que los escurrimientos ocasionaron afectaciones en los sembradíos de naranja, limón, plátano, café, vainilla y maíz.

Esto ocurrió en la localidad Entabladero, municipio de Espinal; Papantla; y San Rafael, en la zona norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo con productores de plátano del municipio de San Rafael, las matas fueron destruidas por las fuertes rachas de viento y las lluvias, resultando una pérdida total para los campesinos.

El agricultor de la localidad El Pital de este municipio, Pompeyo Sandría, indicó que los bananos quedaron sobre el piso y pueden mirarse desde la carretera federal que conduce de Martínez de la Torre hacia Tecolutla.

“Nos tumbó las plantaciones de plátano, aquí sí hay gran afectación, aquí hay muchos daños. No sé qué vamos a hacer ahora”.

Los bananos serían cosechados en las siguiente semanas y el producto sería distribuidos y comercializados en Puebla, Tampico, Celaya, Estado de México, Querétaro y Teziutlán.

“Nuestro modus vivendi es el plátano, y no sabemos que vamos a hacer ahora, todo el plátano se cayó, ahora el trabajo es picarlo con machete, la planta cortarla, ya no tiene mercado, la planta hay que volver a integrar al suelo, es materia que no se ocupa, que no podemos vender, son muchísimas toneladas de plátano que se perdió”, expresó.

La zona platanera del municipio de San Rafael comprende más de 800 hectáreas; sin embargo, todavía no han sido cuantificados todos los daños.

Por tal motivo, la Sedarpa ha emitido un escrito a los ayuntamientos para la activación del Seguro Agrícola Catastrófico.