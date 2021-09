Grito de Independencia se realizará sin público ante COVID-19: AMLO

septiembre 14, 2021

Redacción/Al MomentoMX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que la celebración del Grito de Independencia de México se realizará, por segundo año consecutivo, sin público; por lo que pidió a televisoras y medios nacionales a enlazarse en vivo a la ceremonia.

Anticipó que ante los preparativos por la Independencia de México, suspenderá las mañaneras del 15 y 16 de septiembre. Además anticipó que se tratará de “espectáculo cívico de primer orden”.

“Mañana no vamos a tener mañanera, ni el 16, o sea, nos vamos hasta el viernes, porque estamos todos preparando los actos cívicos. Invito a todo el pueblo de México: La ceremonia del Grito va a ser excepcional, muy importante, es sorpresa, no va a haber asistencia, porque tenemos que cuidar todavía los contagios de la pandemia, tenemos que seguirnos cuidando; pero va a ser un espectáculo cívico de primer orden, una gran sorpresa”, señaló López Obrador.

Finalmente, hizo un llamado no solo a televisoras y radiodifusoras nacionales, sino a los ciudadanos a poner sus banderas y conmemorar estas fechas históricas: “Aprovecho para hacer un llamado respetuoso, fraterno a las televisoras y a las estaciones de radio, ojalá y se enlacen para que todos los mexicanos, desde sus hogares, puedan presenciar la ceremonia del grito con los festejos y que todos en nuestras casas también conmemoremos esta fecha histórica. Todavía tenemos tiempo de colocar nuestras banderas, que es nuestro orgullo como nación, no olvidar nuestra historia, no olvidar nuestro pasado”.