Grupo armado provoca pánico en San Cristobal de las Casas

Redacción/El Demócrata. Varios usuarios de Twitter están reportando a un grupo de hombres armados que atemorizan a una parte de la población de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, desde hace un par horas, lanzando disparos al aire y generando narcobloqueos sin que las autoridades se hayan hecho presentes.

Grupos armados tomaron San Cristobal de las Casas.



La gente no sale por miedo a ser alcanzados por el fuego cruzado entre grupos de delincuentes.



No hay policía, no hay autoridad, no hay gobierno. Ya veo a @lopezobrador_ preocupado por la integridad de los pobres criminales. pic.twitter.com/wYM8hkqdjm