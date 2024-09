Grupo Firme confirma colaboración con Jennifer Lopez

septiembre 12, 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Jennifer López colaborará, por primera vez en su carrera, con una de las agrupaciones del regional mexicano con mayor impacto y trascendencia en los últimos años: Grupo Firme.

La colaboración entre Grupo Firme y Jennifer Lopez se confirmó durante una entrevista con Alan Tacher, conductor de Despierta América, en Las Vegas.

Durante el encuentro, la banda compartió su emoción por trabajar con la cantante y actriz, quien recientemente ha estado en el ojo público debido a su separación de Ben Affleck.

Grupo Firme confirmó que la canción ya se grabó, aunque desconocen cuándo será lanzada y si formará parte de un nuevo proyecto musical de JLo.

“Te digo, ese tema está grabado, pero no sé si vaya a salir. Realmente no tomo esas decisiones. Está muy bueno el tema, está muy, muy, muy bueno. Pero sí, no quisiera apresurarme a decir si va a salir o no va a salir, desconozco”, declaró Eduin Caz.

Aunque los detalles sobre la nueva canción son escasos, algunos seguidores de Jennifer Lopez ya están especulando sobre la posible temática.

Dado el reciente divorcio de la cantante con Ben Affleck, se rumorea que la letra podría estar relacionada con su vida personal y las emociones que ha vivido en este periodo. Sin embargo, esto no ha sido confirmado y queda en el aire cuál será el enfoque de esta colaboración.

Antes de su trabajo con Jennifer López, la banda ya había sorprendido a sus fans con una colaboración junto a la cantante estadounidense Demi Lovato. Hace apenas unas semanas, lanzaron la canción “Chula”, en la que fusionaron el estilo pop con el sonido del regional mexicano.