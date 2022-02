Guerra entre Rusia-Ucrania podría causar desabasto a restauranteros de Veracruz 

febrero 24, 2022

Eda Sentíes/Veracruz.- Los retrasos en la cadena suministro que ha provocado la pandemia en los últimos dos años, podría extenderse, e incluso agravarse, aun más ante el conflicto militar que estalló esta mañana entre Rusia y Ucrania y afectar al sector restaurantero de Veracruz.

De acuerdo con el ex presidente de la CANIRAC en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, este conflicto podría provocar la desestabilización de las monedas y provocar una nueva crisis económica, lo cual resultaría pulverizante para los sectores ya afectados por la pandemia

«Hoy estamos recibiendo los rezagos reales de la pandemia con la subida de insumos, es un tema mundial, no nacional, se ha frenado mucho la cadena de distribución (…) Cuando hay industrias que se paran la gente no tiene dinero para ir a los restaurantes y es una cadena de la que todos salimos afectados, temas como el que se inició ayer la guerra de Rusia contra Ucrania aunque no pareciera nos afecta directamente porque habrá una desestabilización en las monedas y seguramente entraremos en otra crisis», dijo.

Resaltó que el primer trimestre del año no ha sido favorable para el sector ya que los brotes de coronavirus, la crisis económica y los eventos de norte no han ayudado a que el turismo repunte.