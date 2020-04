Guillermo Cantú ve cosas positivas con suspensión del Ascenso

abril 26, 2020

Redacción/Notimex.- Guillermo Cantú, director deportivo de Bravos de Juárez, consideró que suspender el ascenso y descenso en la Liga MX durante las próximas temporadas podría ser de gran beneficio para el futbol mexicano.

“Yo no entendí que se acaba el ascenso y descenso, sino que se ha suspendido; este tiempo puede ser razonable o no, pero será sólo por un tiempo. Estamos viviendo un reto importante y podemos convertirlo en una gran oportunidad para el desarrollo del futbol y de los futbolistas mexicanos, no únicamente de los extranjeros”, comentó.

Asimismo, comentó que ser parte de la categoría de plata del balompié nacional es convivir con diversas dificultades de toda índole; las cuales, junto a su socio, Ernesto Tinajero, calificaban como un “infierno”.

“Tuve la oportunidad de estar de propietario en el Ascenso MX con dos equipos, el último fue Necaxa, y junto con mi socio (Ernesto Tinajero) siempre teníamos la broma de que nos encontrábamos en el Infierno y había que salir de allí”, sentenció para un programa deportivo.