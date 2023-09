Guillermo del Toro estuvo a punto de dirigir una película de Star Wars

septiembre 21, 2023

Guillermo del Toro, uno de los directores más exitosos y queridos en el mundo, confirmó que hace algunos años estuvo a punto de dirigir una película del universo de Star Wars, dejando claro que los rumores que surgieron en ese entonces eran ciertos.

Esta noticia llegó de la mano el escritor estadunidense David S. Goyer, reconocido por sus guiones de Batman vs Super: Dawn of Justice y The Dark Knight, quien compartió durante una entrevista que hace algunos años había trabajado en un guión que se situaba 25 mil años antes de los eventos de la primera película de Star Wars.

Goyer comentó que había considerado a Guillermo del Toro para dirigir este proyecto, algo que dejó sorprendidos a todos los fanáticos de la franquicia.

Aunque el guionista no dio más detalles, sí dijo que la historia había quedado muy bien y no pasó mucho tiempo para que el propio Guillermo del Toro confirmara la noticia con una publicación en X.

“Es cierto. No puedo decir mucho. ¿Tal vez dos letras ‘J’ y ‘BB’ son tres letras? Por cierto, esto fue hace MUCHAS, MUCHAS lunas… unos 6 años más o menos…”, escribió Guillermo del Toro en su perfil.

Tras compartir este mensaje, miles de fanáticos de Star Wars han intentado descifrar a qué proyecto se refiere Guillermo del Toro con las escasas pistas que dio en su publicación.