Habilita gobierno de la CDMX App para disponiblididad al recibir pacientes con Coronavirus

abril 18, 2020

Carlos Guzman Martín/CDMX. El Gobierno capitalino habilitó la página web: www.hospitales.covid19.cdmx.gob.mx y una actualización en el módulo de la App CDMX, para consultar la disponibilidad de 54 Hospitales públicos que atienden a pacientes con síntomas graves de Coronavirus (COVID-19) en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la nueva página y la aplicación para celulares permitirá conocer la capacidad de los hospitales de la Ciudad de México y su zona conurbada, con el propósito de que acuda la población que presente síntomas graves por COVID-19 y también contribuirá a la efectividad en el traslado de personas por las ambulancias.

“Es una app en donde ya se informa a la ciudadanía que, en caso de tener síntomas graves a qué hospitales puede dirigirse; si es derechohabiente del IMSS, del ISSSTE, cuáles son los hospitales que todavía tienen cupo, y del sector salud cuáles son los hospitales que todavía tienen disponibles camas con intubación.

Estamos hablando de la parte crítica”, comentó. Sheinbaum Pardo explicó que la disponibilidad podrá ser consultada en un mapa virtual y está distribuida de la siguiente forma: ALTA, en color verde (cuando tiene una ocupación hospitalaria de menos del 25 por ciento); MEDIA, en color naranja (ocupación hospitalaria en entre 25 y 80 por ciento); y ESCASA, en color rojo (ocupación hospitalaria del 80 por ciento de su capacidad). Se estima que la próxima semana los 54 nosocomios cuenten con mil 800 camas con ventiladores; se incluyen el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como hospitales de los sistemas de salud del Gobierno de México, de la Ciudad de México y del Estado de México.

Comentó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud Federal para la adquisición de más respiradores, monitores y contratación de personal médico, por lo que la capacidad en los hospitales públicos podría variar conforme pasen los días y también por el alta de los pacientes.

La mandataria capitalina señaló la importancia de que la población permanezca en sus hogares y seguir las medidas de la Jornada Nacional de “Sana Distancia”, ya que en los últimos dos días se incrementó de 356 a 468 personas hospitalizadas intubadas en las unidades médicas de la Ciudad de México.

“Estamos entrando en una fase delicada, de mayor incremento en el número de intubados y por eso, seguimos recordando que hay que quedarnos en casa. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias nos comenta que nunca en su historia había tenido tantas personas intubadas en su propio hospital, que son cerca de 70 en este momento”, dijo.

La Jefa de Gobierno resaltó el mensaje a la unidad para cuidar la salud de los habitantes de la Ciudad de México y del país, así como el llamado para atender todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales y federales, a fin de enfrentar de forma conjunta la epidemia de COVID-19. “Aquí todos tenemos que ser responsables, está en juego la vida de las personas. Hemos visto lo que ha pasado en otros países; se han tomado medidas a tiempo en nuestra ciudad y en el país para no llegar a la saturación hospitalaria y es importante que no hagamos llamados que pueden llegar a ser irresponsables, en la medida que se le oriente a las personas que no tomen la Sana Distancia y que regresen a sus labores de manera normal”, expresó.

En tanto, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, informó que la App CDMX puede descargarse de forma gratuita desde Google Play y App Store. Asimismo, las personas podrán acudir a los hospitales especialmente dedicados a la atención de COVID-19, a partir de la disponibilidad, de la derechohabiencia y la distancia. “Si las personas tienen síntomas, siempre pueden mandar un mensaje de texto al 51515 con la palabra covid19 y le vamos a hacer un diagnóstico.

En caso de presentar sintomatologías que consideramos como de posible gravedad, Locatel hace un seguimiento adicional y además, se puede conectar a emergencias o al Sector Salud; y quienes decidan trasladarse por pie propio a un hospital, pueden hacerlo con ayuda de la app”, refirió.

El director general de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark García, apuntó que en la Ciudad de México se cuenta con 39 hospitales y 15 en el Área Metropolitana. Comentó que App CDMX cuenta con cerca de 250 mil usuarios y mediante esta herramienta, también se podrán consultar las indicaciones para llegar al nosocomio, a través del navegador que elija una persona en su celular.

Autoridades capitalinas informaron que en la Ciudad de México se han registrado 2 mil 80 casos de personas con COVID-19, 2 mil 832 sospechosos, 5 mil 768 descartados y 136 defunciones. Además, se han contabilizado 282 mil 960 usuarios en el servicio de mensajes de texto SMS, Locatel y test virtual; 202 mil 909 han completado el cuestionario, 2 mil 660 se han identificado como sospechosos, y 289 se canalizaron al número de emergencias 911.

También se han realizado 89 traslados: 27 por parte de la Cruz Roja, 50 del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), 7 de la Secretaría de Salud capitalina, 3 de particulares, y 2 por parte de las Alcaldías. Asimismo, se han entregado 4 mil 145 kits médicos COVID-19