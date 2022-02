Habitantes de Alvarado marchan para exigir agua

febrero 15, 2022

Eda Sentíes/El Demócrata. Habitantes del municipio de Alvarado se manifestaron este martes debido a que tienen más de 4 meses sin servicio de agua debido a que no se ha podido realizar la perforación de un pozo que brindaría agua a miles de habitantes de la zona centro y colonias aledañas.

Paulino González Sosa, señaló que la problemática se debe a que unos supuestos dueños del terreno que fue donado para que se lleve a cabo la perforación Del Pozo no permiten la entrada de maquinaria para que se lleven a cabo los trabajos y esto ha ocasionado que miles de familias estén sin el vital líquido.

“Aqui el problema es que el ayuntamiento no ha dado la autorización para la perforación del Pozo porque no tienen el deslinde del terreno donde se encuentra el pozo, ese terreno fue donado hace muchos años y el ayuntamiento lo compro para CAEV, aparecieron unos daños que viven junto y no permiten el acceso de ninguna maquinaria, el pozo estando perforado con eso solucionamos el mayor problema, pero las personas que se ostentan como dueño no han permitido el acceso, si ellos dejaran entrar se acaba el problema”, dijo.

Puntualizó que no se trata de un tema partidista y aclaro que quienes participarán en la marcha que realizaron desde el Pozo número 1 hasta la delegación de la CAEV son personas afectadas por la falta del agua.