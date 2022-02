Habitantes de Lerdo de Tejada amenazan con quemar palacio municipal 

febrero 24, 2022

Eda Sentíes/El Demócrata. Habitantes de Lerdo de Tejada de manifestaron este jueves frente al ayuntamiento para reclamar por la crisis económica y social que se vive en el municipio.

Luego de que finalizara la ceremonia de celebración por el Día de la Bandera, los inconformes intentaron ingresar al palacio, pero elementos de la policía municipal acordonaron las entradas impidiendo el paso a los manifestantes, que entonces se postraron frente al inmueble con pancartas con consignas en la mano, sin embargo, a través de redes sociales circuló el rumor de que intentarían quemar el palacio municipal.

Entre los reclamos que hacía la ciudadanía destacan el desmantelamiento del ingenio San Francisco, la falta de empleo, además de la falta de un alcalde, ya que el alcalde electo y su suplente fueron arrestado antes de tomar protesta.

Entre los manifestantes se encontraban Edelmira Mayoral, ex aspirante a la presidencia por MORENA y Guillermina Alvarado, ex candidata del PRD y ex esposa de Rogelio Franco Castán, quienes proponían un consejo ciudadano que encabece la ex aspirante de Morena.

Actualmente el municipio de Lerdo de Tejada es dirigido por la sindica y dos regidores.