Habitantes de Los Altos no creen en el Coronavirus

mayo 22, 2020

Yhadira Paredes. Xalapa. Luego de que circulara la versión de que se habían registrado hasta 18 muertes por presunto Covid-19 en la comunidad Los Altos, del municipio de Ayahualulco, los pobladores de la comunidad aseguran que esto no es cierto, pues los fallecimientos han derivado de otros padecimientos.

Al respecto, José Reynaldo Miranda, habitante de Los Altos reconoció que ha habido muertes en la localidad, pero de enfermedades como diabetes, hipertensión y algunos de enfermedades respiratorias que consideró “normales”.

Sin embargo, denunció que hace falta personal médico en el Centro de Salud para que atiendan a las personas que presentan algún problema en su salud, porque solo cuentan con una enfermera que solo hace lo que puede en situaciones básicas.

“Doctores no tenemos aquí, desde que empezó el problema de Covid-19, cerraron el centro de salud, está nuevecito pero para que lo quieren así. Enfermedades respiratorias son normales, algunos han muerto por diabetes, de covid no hay, la gente sigue trabajando, está trabajando normal, ellos siguen trabajando normal, sin cubrebocas.”

Aseveró que la mayoría de los pobladores se dedican a las actividades del campo, pues no hay otras oportunidades de laboral.

El habitante, aprovechó para exhortar a evitar mentiras que solo alarman a la gente a través de redes sociales.



Por su parte, otro habitante, acusó que lo que se dice en redes sociales es una mentira pues se tienen muertos que estuvieron enfermos de otras cosas.

“Hay mucha gente que se ponen a subir a la red cosas que no son ciertas, que hablen lo que es, para que no alarmen a la gente, sin haber razón, afectan al pueblo, pues cuando vamos a Perote, nos dicen ‘En Los Altos hay coronavirus’, esa gente que se dedica a subir cosas a la red que no lo hagan, no es cierto, que hablen lo que es”.

Exigió que sean las autoridades del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud quienes acudan a la localidad para que examinen a la población para confirmar o descartar cualquier situación.

“Estamos bien, que no nos desacrediten, el doctor es necesario, que tengamos doctor en el Centro de Salud, no hay doctores, lo primero que le dan a uno la receta y ni siquiera hay medicinas”, finalizó.