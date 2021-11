Habitantes de Medellín nuevamente denuncian acumulación de basura

noviembre 30, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Nuevamente vecinos del Fraccionamiento Puente Morenos del municipio de Medellín de Bravo denunciaron la acumulación de basura debido a que el Servicio de Limpia Pública no ha realizado la recolección en los últimos 8 días.

Ana Luisa Hernández, una de las vecinas afectadas, señaló que desde que las elecciones, que perdió el partido en el poder, el servicio ha presentado fallas y resaltó que el problema de salud se hace más grande cada día.

Recordó que hace unos meses, cuando padecieron la misma situación, algunos habitantes del fraccionamiento llevaron bolsas de basura hasta el ayuntamiento a modo de reclamo, pero ni eso motivó la respuesta de las autoridades.

“A donde quiera esta igual, todo mundo se esta quejando de lo mismo, nomás dicen que no se dan abasto, pero eso es mentira. Yo siento que esto es a partir de las votaciones, como perdieron, no sé que les dolió porque de ahí fue que dejaron de pasar”, dijo.

“Imagínese al medio día lo que huele eso, es un olor que no se soporta, es peor para los niños, él ya va de salida me imagino que por eso no le interesa lo que uno diga”, comentó otra de las vecinas afectadas.

Los contenedores en donde los habitantes depositan sus deshechos lucen repletos de bolsas, incluso muchas ya están haciendo montañas al rededor del contenedor y el olor nauseabundo se percibe a varios metros de distancia.