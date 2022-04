Habrá área de primeros auxilios en Palacio Municipal de Xalapa

abril 29, 2022

Regina Montes/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil señaló que el Palacio Municipal se instalará un área de primeros auxilios ante los casos que se han registrado de personas que sufren desmayos.

Explicó que una vez que se desocupe la oficina de la Junta Municipal Electoral, será habilitada para tal fin y dar atención a trabajadores y visitantes que lo requieran.

«Le he pedido al doctor encargado del DIF que, ahorita que se va a quitar el Consejo Electoral, en esa oficina, vamos a instalar, no puedo poner como tal consultorio médico, no es legal, pero sí primeros auxilios».

El presidente municipal dijo que ya se revisan los perfiles de quien o quienes estarán al frente de esa responsabilidad.

«Vamos a adecuar que tengamos un área de primeros auxilios con gente calificada, que tenga la capacidad y el perfil para que podamos atender a cualquier ciudadana o ciudadano, tanto trabajadora como visitantes».

Ahued Bardahuil comentó que el volumen de personas que trabaja en el Palacio Municipal lo requiere, por lo que es un hecho que habrá atención.

«Sí es necesario que tengamos ese servicio, tenemos aparatos para atender problemas de corazón, pero necesitamos tener permanentemente paramédicos que puedan atender un caso como el que se dio, porque si, ya vemos gente adulta o hay gente que tiene algún problema y es justo que cumplamos con esa atención».