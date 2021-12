Habrá croquetón ‘Échanos una pata’ en Misantla

diciembre 13, 2021

Arquímedes González/El Demócrata. El refugio temporal Cambia Mi Mundo A.C. Misantla, tendrá próximamente una jornada para que se sigue llevando actividades en su sede, a lo que esperan que la población en general se sume y de esta manera, poder seguir atendiendo a las mascotas de compañía.

Margarita Torres Rodríguez, represéntate de este refugio temporal, dio a conocer que se encuentran invitando a la población para que se sumen a lo que será el croquetón 2022, para que se puedan apoyar a los perros y gatos que se tiene en adopción en el refugio, los cuales ya están esterilizados, para que a futuro estos puedan tener una mejor calidad de vida.

“Iniciamos esta campaña como cada año, con nuestro lema “Échanos una pata”, para que podamos continuar con los trabajos de los peludos que tenemos aun en el refugio temporal, que pueden llevar, desde un kilo de alimento en adelante, para que podamos alimentar a los peluditos Rescatados, también invitamos a las personas que quieren una mascota de compañía, hay para una adopción Responsable”.

Torres Rodríguez, indicó que en el refugio se cuenta con perritos de todos tamaños, así como de gatitos, mismos que están a la espera de tener un hogar responsable y amoroso, pues en su mayoría estos han sido rescatados de las calles o de algunos ciudadanos que optan por ir a tirarlos al refugio.

Por su parte Mariela Echeverría, integrante del refugio temporal, dio a conocer que al momento se tiene 22 perritos, todos ellos esterilizados, a la par explico que es necesario que la población tome conciencia, pues de cara a la navidad y reyes, hay personas que optan por regalar un perrito o gato a sus hijos, sin embargo, deben de tomar varios puntos, pues es una responsabilidad grande.

“Sobre todo ver que un cachorrito, no es un juguete, van creciendo, hay que cuidarlos, bañarlos, pasearlos, vacunarlos, alimentarlos y vitaminarlos, un niño, no lo ve así, le causa gracia de chiquitos, el problema es cuando ya están grandes que no los quieren, o que no hay espacio, y muchos de ellos son abandonados en la calle, o nos lo van a dejar al refugio, porque ya nos han tocado casos”.

Finalmente expusieron que croquetón 2022, se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en el parque Morelos, donde se espera la buena respuesta de la población en general, así mismo se estarán teniendo perritos en adopción por lo que esperan que se les eche una pata a los peludos.