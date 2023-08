¿Habrá incremento de predial en Xalapa el próximo año? Ahued explica

agosto 10, 2023

Ariadna García | Xalapa, Ver.- El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que en este momento no se puede afirmar si habrá o no un incremento en el impuesto predial para el siguiente año pues deberá existir una revisión respecto a la tasa de inflación.

“Hay temas que ya están implícitos en el Código Hacendario, el predial se tiene que entregar en septiembre (la propuesta) para que el congreso revise y apruebe o rechace cualquier modificación”.

Dijo que se tiene que ir “empatando” la inflación porque los ayuntamientos se pueden quedar cortos y ser susceptibles de una observación por no cumplir en cuestiones financieras.

“Nada más en dos años, nos creció la obligación obrero-patronal en 120 millones de pesos derivado del incremento de la Conasami (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos) que fueron los salarios y sueldos y de las condiciones que están implícitas en las condiciones generales y las despensas subió casi 14 millones de pesos en un año”.

Lo anterior, dijo, provocó que se estén “estresando” mucho las administraciones municipales porque crece la obligación anual inflacionario, pero no lo recursos.

“Tampoco creo que sea muy sano estar apretando y apretando metiendo impuestos, sino mejorando la disciplina financiera que es lo que hemos hecho”.

Sin embargo, dijo que no se puede hablar de incremento o no en este momento, aunque se requerirá de una adecuación por la inflación que deberá ser presentada al congreso.

“Veremos si hay alguna modificación que incremente el valor inflacionario o no porque tendremos que hacerlo, quizá se haga una revisión donde no impacte a la población que menos tienen y revisar si tiene un efecto este año. La verdad todavía no terminamos, pero por ley tenemos que hacer una revisión que se manda al congreso, si hay una variación mínima por el porcentaje inflacionario que haya sido decretado se hará, pero por el momento no lo hemos terminado”, agregó.