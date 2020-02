Habrá reggaetón en el Super Bowl

Redacción/Notimex.- El reggaetón tendrá un momento estelar durante la presentación de las latinas Shakira y Jennifer Lopez en el espectáculo del medio tiempo del Súper Tazón, que se llevará a cabo este domingo, pues Bad Bunny y J. Balvin serán los invitados especiales.

De acuerdo con la revista People, los reggaetoneros participarán del espectáculo con los temas I Like It Like That y Chantaje, que serán interpretados por el “conejo malo” durante la participación de Shakira; mientras que el embajador del género urbano, J. Balvin, actuará la lado de J.Lo con los temas Qué calor y Mi gente.

Aunque la lista de canciones que interpretará cada una de las estrellas pop es un misterio, ambas prometieron que serán vistas en todo su esplendor, pues la presentación en el encuentro deportivo no solamente será un gran logro para sus carreras, sino que buscan celebrar la cultura latina.

Además de la neoyorquina y la colombiana, la cantante Demi Lovato estará presente en la tarde más importante del futbol americano, pues será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos durante la ceremonia de inicio del partido.