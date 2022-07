Habría tercera feria de la salud para mujeres de Xalapa en octubre

julio 5, 2022

Regina Montes/Xalapa, Ver. La directora de salud del Ayuntamiento de Xalapa, Olga Alarcón Ricardez, adelantó que en el mes de octubre podrían llevar una feria de la salud al parque Juárez para la atención a las mujeres.

Señaló que en lo que va del año se han hecho ya dos, en jornadas que inician desde las 7 de la mañana además de que buscan no generar aglomeraciones dado que el Covid-19 no ha terminado. En estas se ofrecen mastografías, detección oportuna de diabetes, salud visual, bucal, sexual y consultas de psicología gratuitas.

Dijo que la intención de esos programas es la prevención, que permitirá mantener una buena salud sobre todo en las mujeres y libre de cualquier enfermedad.

“Se conoce muy poco, pero también los hombres padecen cáncer de mama, es muy bajo el índice, pero sí existe, la invitación se abre a todos, hombres, mujeres, niños, porque también traemos el apoyo de la Universidad Veracruzana con pláticas de autocepillado”.

Explicó que las mastografías son caras, por lo que Xalapa no cuenta con el recurso suficiente para otorgar de manera gratuita un número importante; sin embargo, a través de la gestión realizada con la Secretaría de Salud se ha podido brindar ese servicio. Explica que en cada jornada se atiende a cerca de 80 mujeres, aunque la demanda es mayor.

“Prevenir es lo más importante y hemos en la jornada anterior, se tuvieron 120 mujeres a las cuales se les entregó su resultado y salieron sanas y eso es lo que nos está demostrando que la prevención vale la pena”.

En ese tenor recordó que es necesario seguir usando el cubrebocas dado que el Covid-19 no se ha terminado.

“El error que hemos cometido es creer que esta pandemia ya pasó, no, no ha pasado y no va a pasar, efectivamente los contagios están incrementando; sin embargo, ha sido fundamental el cubrebocas, a veces nos saca alergia, nos molesta, pero esto es lo que nos ha salvado y obviamente las vacunas, sí efectivamente los contagios han seguido o van a seguir siempre y cuando nosotros sigamos las recomendaciones”.

La funcionaria municipal señaló que, aunque la semaforización era importante, y ya no se da, las medidas se deben conservar.

“No nos cuesta nada cuidarnos, como lo comenté hace tiempo, creo que, si nos seguimos cuidando unos a otros, vamos a salir adelante, la economía no se puede detener, sí es o era muy importante la semaforización; sin embargo, las medidas hay que seguirlas y no cabe duda que sí dan resultados”.