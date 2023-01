Hace fila por 48 horas para boletos del tour de RBD y no pasa su tarjeta

enero 28, 2023

El revuelo causado por el regreso del grupo RBD a los escenarios, sumado a la mala fama que la empresa Ticketmaster se ha ido ganando por múltiples incidentes en sus preventas, provocaron que muchas personas decidieran formarse desde horas antes en las taquillas del recinto donde se presentarán en Monterrey, el próximo 24 de noviembre para evitar cualquier tipo de percance.

Sin embargo, lo que parecía cómo una brillante estrategia terminó siendo una tragedia para una fan de la agrupación, que se formó desde 48 horas antes para ser la primera en comprar su boleto.

Todo parecía estar saliendo a la perfección, no obstante, cuando las taquillas abrieron, la joven se llevó la sorpresa de que su tarjeta no pasaba.

“Me aparece mi NIP incorrecto y no es incorrecto, no tengo a nadie que me ayude, estoy desde el martes formada y yo organicé toda la fila”, contó la joven.

“No pasó mi tarjeta y no sé usar la aplicación. Iba a pagar con débito y sí tenía dinero. Estoy en shock porque era la primera fan en la fila”, agregó.

🔴 Carla, una joven que estuvo en el primer lugar de la fila de la venta de boletos para #RBD (@RBD_oficial) en el Auditorio Citibanamex y no pasó su tarjeta. ⚠️



Vía: @telediariomty 6.1 #Monterrey 📺 pic.twitter.com/8gdM2RMKXe January 27, 2023

A pesar de ello, la historia terminó con un final agradable, ya que un héroe ayudó a la joven a comprar su boleto.

Un abuelito que acompañaba a su nieta se conmovió por la historia y le prestó su tarjeta para que pudiera comprar sus boletos.

“La vi sufriendo y la ayudé. Yo acompañé a mi nieta” comentó el señor, quien le permitió a la joven cumplir su sueño de ver a RBD.