Hackers publican herramienta que permitiría desbloquear cualquier iPhone

mayo 26, 2020

EU/infobae. Un grupo de hackers denominado Unc0ver publicó una herramienta que permitiría hacer un jailbreak, es decir acceder de forma irrestricta, a cualquier iPhone con sistema operativo iOS 11 hasta iOS 13.5, que es la última versión publicada del sistema operativo móvil de Apple.

Hacer un jailbreak a un iPhone o iPad se compara con la opción de acceder como usuario root en Android. Un jailbreak es un proceso que le permite al usuario tener libre acceso a su dispositivo móvil para, por ejemplo, instalar aplicaciones que no están publicadas en Apple Store, así como hacer otros cambios de configuración que para el usuario estándar no están disponibles.

Este jailbreak explota una vulnerabilidad de día cero (zero day), tal como se denominan a los agujeros de seguridad o fallas para los cuales no existen actualizaciones disponibles. Hacía cinco años que no se identificaba una forma de hacer jailbreak de este tipo en iOS.

La falla que identificó el grupo está en el kernel de iOS, que es la parte central del sistema operativo. Unc0ver no informó de esta falla a Apple, sino que directamente la publicaron para que lo prueben los usuarios. Habrá que ver cuándo lanza Apple un parche de seguridad que inutilice esta herramienta.

Cabe señalar que la compañía busca combatir este tipo de herramientas porque este un acceso irrestricto afectaría la estabilidad del sistema y lo expone a ser víctima de ciberataques. Con un jailbreak, tal como se mencionó, se pueden descargar apps que no están en la tienda oficial y hay más chances de que al hacer esto se baje malware sin saberlo, algo que podría generar un daño permanente en el iPhone.