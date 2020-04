Hallan misteriosa criatura marina flotando en espiral #Video

Australia/Planeta Curioso. «Parece un OVNI». Fueron las palabras de los investigadores luego de descubrir una ‘extraña’ criatura marina flotando en el océano, durante una expedición al Parque Marino Ningaloo, en el Oceáno Índico. Lo más curioso fue la hipnótica espiral que formaba esta misteriosa criatura. Pero, ¿qué es la ‘extraña’ criatura marina?

Bueno, se trata de un sinóforo, uno verdaderamente enorme. Según el Instituto Schmidt Ocean, que estuvo a cargo de la expedición y filmación.

Se estima que la longitud de este sifonóforo ronde los 47 metros, el más grande hasta ahora hallado, y quizá sea más grande de todos los animales del planeta. Por citar un caso, la ballena azul que es el más grande de los animales puede llegar a medir los 30 metros de largo.

Aunque es muy impresionante, no se trata en sí de un animal, sino de millones de individuos conectados. Y comparte el mismo botín al pasar los nutrientes a lo largo de un tallo al que están todos conectados, que también sirve como pasaje para las señales nerviosas.

Los sifonóforos están emparentados con las medusas y son unas de las criaturas marinas más ‘extrañas’ e interesantes del oceáno.

La Costa de Ningaloo, el mayor arrecife de Australia, donde fue hallado este sifonóforo, alberga cientos de animales marinos, y criaturas extrañas que pocos conocen. Por ejemplo, en 2006 investigadores descubrieron en el parque marino profundo una especie de esponjas que eran nuevas para la ciencia.

Nunca dejaremos de sorprendernos de las maravillas ocultas bajo el mar.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S